Şekere yatırmaya gerek yok! Kıvamı asla şaşmayan incir reçelini köylüler böyle yapıyor
İncir reçeli mevsimiz geldi ve ev hanımları hazırlıklara başladı.
Yaz mevsiminin sonu yaklaşıyor… Ev hanımları ve köylü kadınlar büyük bir hareketlilikle kışlık hazırlıklara başladı. Stoklanan limonlar, şeftali konserveleri, menemenler ve turşular…
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Ev hanımlarının yapmayı ihmal etmediği incir reçeli de listenin gözdesi. Hanımlar hasat edilen incirlerden reçel yapmak için kolları sıvadı.
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İNCİR REÇELİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI
İncir reçeli ya da diğer reçeller fark etmez pişirim esnasında kısık ateş kullanmanız önerilir. Pişirme işlemini kısık ateşte yaptığınız zaman meyveler şerbeti tam çekecektir ve daha lezzetli pişecektir.
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İNCİR REÇELİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
yemek.com sitesinde lezzetli bir incir reçeli tarifine yer verildi. Gereken malzemeler ise şöyle:
- 1 kilogram taze incir
- 3 su bardağı toz şeker
- 1 adet limon suyu
- 1 adet çubuk tarçın