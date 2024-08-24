Şekere yatırmaya gerek yok! Kıvamı asla şaşmayan incir reçelini köylüler böyle yapıyor

İNCİR REÇELİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

İncir reçeli ya da diğer reçeller fark etmez pişirim esnasında kısık ateş kullanmanız önerilir. Pişirme işlemini kısık ateşte yaptığınız zaman meyveler şerbeti tam çekecektir ve daha lezzetli pişecektir.

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