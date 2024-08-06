Şekli kavuna, tadı muza benziyor

İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla ‘bağrıbütün’ ismi verilen kavunun tadı hem muza, hem de kavuna benziyor.

Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne ‘yer muzu’ da diyor.