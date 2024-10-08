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  4. Seneler sonra gelen beklenmedik mektup! İş başvurusuna 48 yıl gecikmeli cevap geldi

Seneler sonra gelen beklenmedik mektup! İş başvurusuna 48 yıl gecikmeli cevap geldi

İngiltere’de yaşayan 70 yaşında Tizi Hodson’a 48 yıl sonra gelen mektup şaşırttı. 1976 yılında yaptığı iş başvurusu ile ilgili beklenmedik bir mektup alan Hodson, neden işe alınmadığını gelen yanıtla öğrendi.

Seneler sonra gelen beklenmedik mektup! İş başvurusuna 48 yıl gecikmeli cevap geldi - Sayfa 1

1976 yılında iş başvurusu yapan Tizi Hodson’a firmadan 48 yıl sonra yanıt geldi.

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Seneler sonra gelen beklenmedik mektup! İş başvurusuna 48 yıl gecikmeli cevap geldi - Sayfa 2

İngiltere’de yaşayan 70 yaşında Tizi Hodson’a gelen beklenmedik mektup şaşkınlığa uğrattı.

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Seneler sonra gelen beklenmedik mektup! İş başvurusuna 48 yıl gecikmeli cevap geldi - Sayfa 3

İş başvurusuna yanıt alamadı 

Hayalindeki işe yaptığı başvuruya yanıt alamayan bir kadın, sonunda bunun nedenini kendisine 48 yıl sonra ulaşan bir mektupla çözdü.

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Seneler sonra gelen beklenmedik mektup! İş başvurusuna 48 yıl gecikmeli cevap geldi - Sayfa 4

1976 yılında iş başvurusu yapmıştı 

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976 yılının Ocak ayında motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere mektupla iş başvurusu yaptı ancak hiçbir zaman gönderdiği mektuba yanıt alamadı.

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