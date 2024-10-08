Seneler sonra gelen beklenmedik mektup! İş başvurusuna 48 yıl gecikmeli cevap geldi

1976 yılında iş başvurusu yapmıştı

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976 yılının Ocak ayında motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere mektupla iş başvurusu yaptı ancak hiçbir zaman gönderdiği mektuba yanıt alamadı.