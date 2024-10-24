Senelerce bu yanlışı yapmışız, yumurta haşlarken yapılan dev hata! Besin değerini yerle bir ediyor
Yumurta kaynatırken yapılan bu yanlış yumurtanın hem pratik bir şekilde soyulmasını önlüyor hem de çatlamasına yol açıyor. İşte yumurta haşlarken aklınızda bulunması gerekenler
Yumurta haşlama, en popüler tekniklerden biridir. Kahvaltı sofralarının vazgeilmezlerinden biri haline gelen haşlanmış yumurta, yediden yetmişe çok faydalı bir üründür.
Beslenme ve diyet uzmanları, günde 1 adet haşlanmış yumurta tüketilmesinin sağlık bakımından oldukça faydalı olduğunu açıklıyor.
KOLESTEROLÜ DENGELİYOR, UNUTKANLIK RİSKİNİ AZALTIYOR
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Kişinin D vitamini ihtiyacının karşılanması için de haşlanmış yumurta tüketimine başvurmak mümkündür.İyi kolesterolün dengelenmesine de katkı sağlayan haşlanmış yumurta, aynı zamanda kötü kolesterol ile de savaşır. Günde iki adet haşlanmış yumurta yemenin, kalp ve damar sağlığı açısından birçok faydası olduğu da bilinir. Günde iki haşlanmış yumurta göz sağlığınız için fayda sağlarken, Alzheimer riskini de azaltır.