Senelerce bu yanlışı yapmışız, yumurta haşlarken yapılan dev hata! Besin değerini yerle bir ediyor

KOLESTEROLÜ DENGELİYOR, UNUTKANLIK RİSKİNİ AZALTIYOR

Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Kişinin D vitamini ihtiyacının karşılanması için de haşlanmış yumurta tüketimine başvurmak mümkündür.İyi kolesterolün dengelenmesine de katkı sağlayan haşlanmış yumurta, aynı zamanda kötü kolesterol ile de savaşır. Günde iki adet haşlanmış yumurta yemenin, kalp ve damar sağlığı açısından birçok faydası olduğu da bilinir. Günde iki haşlanmış yumurta göz sağlığınız için fayda sağlarken, Alzheimer riskini de azaltır.