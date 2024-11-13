Senelerdir yanlış biliniyormuş! Çok ama çok yararlı cevizi bu kişiler asla tüketmemeliymiş
Sağlık açısından pek çok faydası bulunan ceviz tüketimi meğerse senelerdir yanlış biliniyormuş. Bu kişiler kesinlikle ceviz tüketmemeli. Bilimsel raporlarlar ortaya koydu, birçok hastalığı tetikliyor. İşte detaylar....
Ceviz, besin değerindeki zengin omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle vücuda pek çok olumlu katkı sağlar. Periyodik bir şekilde ceviz tüketmek, kalp sağlığını korur, kolesterol seviyelerini düşürmeyi sağlar. Ayrıca beyin sağlığını destekleyerek keskin bir hafızaya yardımcı olur.
Ceviz, ayrıca bağışıklık sistemini düzenler ve kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini miminuma indirger. Besin değerindeki melatonin sayesinde uyku düzenini de destekler. Ancak tüm bu faydalarına rağmen, bazı kişilerin ceviz tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir.
Acibadem.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Ceviz, yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Bu yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır. Düzenli ceviz tüketimi, damar sağlığını koruyarak kalp krizi ve felç riskini de minimize eder