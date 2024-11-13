Senelerdir yanlış biliniyormuş! Çok ama çok yararlı cevizi bu kişiler asla tüketmemeliymiş

Ceviz, ayrıca bağışıklık sistemini düzenler ve kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini miminuma indirger. Besin değerindeki melatonin sayesinde uyku düzenini de destekler. Ancak tüm bu faydalarına rağmen, bazı kişilerin ceviz tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir.