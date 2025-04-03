Sert yaprakları lokum gibi pişirme yöntemi! 1 bardak eklediğinizde üstelik dağılmıyor ve kararmıyor

Bu sorunlardan biri de şüphesiz sert yapraklardır. Sert yaprakların yumuşaması sakız gibi bir kıvam almasına neden olacak ve bu da hoş bir tat ortaya koymayacaktır. Ancak endişelenmenize neyse ki gerek yok. Çünkü bu aşçılık sırrı sayesinde sert yaprakları bile lokum gibi yapabilecekseniz.