Hiç belirti vermiyor, kalbi gizli gizli çürütüyor: Dünya ölümcül virüsün pençesinde
Yıllarca hiçbir belirti vermeyen, kalbi içten içe çürüten ölümcül virüs, tıp ve bilim dünyasını harekete geçirdi. Bu sinsi virüs, vücuda girdikten sonra kas hücrelerine sızarak yıllarca saklanabiliyor ve kalbi veya sindirim sistemini yavaş yavaş yara izleriyle doldurabiliyor.
Dünya, yeni bir virüs tehdidi ile karşı karşıya. Bilim ve tıp dünyasında paniğe neden olan Chagas hastalığı, insan vücuduna gizli gizli sızıyor ve hiçbir belirti göstermiyor. Yapılan araştırmalar, ilginç gerçekleri ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar…
El Paso'daki bir araştırma ekibi, ABD-Meksika sınırı yakınında toplanan 26 "öpücük böceğinden" 22'sinde Chagas hastalığına neden olan ölümcül bir parazit buldu. Bu bulgu, insanların paraziti hiçbir belirti göstermeden yıllarca taşıyabildiği Güneybatı eyaletlerinde yerel yayılım konusundaki endişeleri zirveye taşıyor.
KALP VE BAĞIRSAKLARIN SESSİZ DÜŞMANI
İşin en can alıcı kısmı ise sağlık yetkilileri, kalp ve bağırsaklara zarar verebilen parazitik bir enfeksiyon olan Chagas hastalığının dünya çapında yedi milyondan fazla insanı etkilediğini belirtiyor. Parazit, vücuda girdikten sonra kas hücrelerine sızarak yıllarca saklanabiliyor ve kalbi veya sindirim sistemini yavaş yavaş yara izleriyle doldurabiliyor.