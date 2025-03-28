Sessiz Tehlike: Mide kanseri! Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri...
Midenin iç yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle oluşan bir kanser türü olan mide kanseri, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Genellikle sinsi bir şekilde ilerleyen bu hastalık, erken evrelerde belirti vermediği için teşhisi zorlaşabiliyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve artan farkındalık sayesinde, mide kanseriyle mücadelede önemli adımlar atılıyor.
MİDE KANSERİNİN FARKLI TÜRLERİ
Mide kanseri tek bir türden oluşmaz. En yaygın türü adenokarsinom olmakla birlikte, lenfoma, gastrointestinal stromal tümör (GIST) ve karsinoid tümör gibi daha nadir görülen türleri de bulunmaktadır. Her bir türün tedavi yaklaşımı farklılık gösterebilir.
KİMLER DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?
Mide kanserinin kesin nedenleri henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da, bazı faktörlerin riski artırdığı bilinmektedir...
1-) BESLENME ALIŞKANLIKLARI
Yüksek oranda tuz içeren, tütsülenmiş, işlenmiş ve salamura yiyecekler tüketmek, taze sebze ve meyve tüketiminin az olması riski artırabilir.