Sessiz Tehlike: Mide kanseri! Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri...

MİDE KANSERİNİN FARKLI TÜRLERİ

Mide kanseri tek bir türden oluşmaz. En yaygın türü adenokarsinom olmakla birlikte, lenfoma, gastrointestinal stromal tümör (GIST) ve karsinoid tümör gibi daha nadir görülen türleri de bulunmaktadır. Her bir türün tedavi yaklaşımı farklılık gösterebilir.