Seyahat etmek yaşlanmayı yavaşlatabilir

Bir sonraki seyahatinizde yaşlanma karşıtı serumları ve zekâ oyunları kitaplarını geride bırakabilirsiniz. Avustralya'da Edith Cowan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre seyahatin kendisi sizi genç tutabilir.