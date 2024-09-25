Seyahat etmek yaşlanmayı yavaşlatabilir
Avustralya'da yapılan yeni bir çalışma seyahat edenler ve ya etmeyi düşünenleri sevindirecek bir sonuç ortaya koydu. Uzmanlar yaşlanmayı geciktiren birçok etkenin seyahatlerin doğal olarak içinde bulunduğunu belirtti.
Bir sonraki seyahatinizde yaşlanma karşıtı serumları ve zekâ oyunları kitaplarını geride bırakabilirsiniz. Avustralya'da Edith Cowan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre seyahatin kendisi sizi genç tutabilir.
Bilim insanları, seyahatlerle ilişkili olumlu deneyimlerin (sosyal etkileşimler, zihinsel uyarım, fiziksel aktivite ve sağlıklı yemekler) yaşlanma sürecini geciktirebileceğini söylüyor.
Science Daily'nin bu ayın başlarında yayınladığı Edith Cowan çalışmasında uzmanlar, olumlu seyahat deneyimlerinin insan vücudunun düşük entropi veya kademeli düşüşünü sürdürmeye nasıl yardımcı olduğunu bulmak istedi.
Çalışmanın baş araştırmacısı Fangli Hu, Avustralya'dan yaptığı Zoom görüşmesinde Washington Post'a “Turizm sadece eğlence ve dinlence demek değil. Aynı zamanda bireysel sağlık ve kamu sağlığı açısından da önemli bir rol oynuyor" dedi.