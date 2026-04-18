SHOW TV Kızılcık Şerbeti 17 Nisan 2026 Cuma 133. Bölüm izle! Kızılcık Şerbeti’nde neler oldu?
Show TV’de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, aile içindeki güç mücadelesini daha da sertleştirirken dengeleri değiştiren sahneleriyle dikkat çekti. Yeni bölümde karakterlerin iç çatışmaları öne çıkarken, sürpriz gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN HİKAYESİ
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam biçimlerine sahip iki ailenin çocuklarının evliliği üzerinden gelişen kültür çatışmasını ekrana taşıyor. Modern bir aile ile geleneksel bir aile arasındaki değerler farkı, hem aşk hem de aile bağları üzerinden işleniyor. Dram ve romantik öğeleri birleştiren yapım, toplumsal tartışmalara yön veren hikayesiyle dikkat çekiyor.
KIZILCIK ŞERBETİ’NDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?
Fatih karakterine Emre Dinler hayat veriyor. Dinler’in güçlü ve kararlı tavırlarıyla birlikte aile içindeki çatışmaları yansıtan performansı, dizinin dramatik gerilimini artırıyor. Kıvılcım rolünde Evrim Alasya izleyici karşısına çıkıyor. Alasya’nın modern ve bağımsız kadın portresi, hikayenin temel çatışmasını besleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Kıvılcım’ın annesi Sönmez rolünde ise usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ı görüyoruz. Ömer karakterini Barış Kılıç canlandırıyor. Kılıç’ın dengeli ve karizmatik duruşu, dizinin romantik ve dramatik çizgisini güçlendiriyor. Abdullah rolünde Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Taylan’ın otoriter ve mesafeli tavrı, aile içindeki dengeleri sürekli yeniden şekillendiriyor. Başak karakterine Seray Kaya hayat veriyor. Kaya’nın enerjik ve güçlü performansı, yeni bölümlerde hikayeye farklı bir soluk getiriyor. Nursema rolünde ise Ceren Karakoç izleyici karşısına çıkıyor. Karakoç’un kırılgan ama aynı zamanda dirençli tavrı, dizinin duygusal yükünü taşıyan sahnelerde öne çıkıyor. Asil karakterini Erkan Avcı canlandırıyor. Avcı’nın sert ve kararlı tavrı, aile içindeki gerilimi besleyen unsurlar arasında öne çıkıyor. Salkım rolünde ise Özge Borak izleyici karşısına çıkıyor. Borak’ın karaktere kattığı hesapçı tavır, dizinin sürpriz gelişmelerine yön veriyor. Evin gelini Nilay’ı Feyza Civelek canlandırırken, Nilay’ın annesi Sevtap rolüne ise usta oyuncu Neslihan Yeldan hayat veriyor.
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN SENARİSTİ KİM?
Kızılcık Şerbeti’nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.