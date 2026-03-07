SHOW TV Kızılcık Şerbeti 6 Mart 2026 Cuma 128. Bölüm izle! Kızılcık Şerbeti’nde neler oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Fatih karakterine Emre Dinler hayat veriyor. Dinler’in güçlü ve kararlı tavırlarıyla birlikte aile içindeki çatışmaları yansıtan performansı, dizinin dramatik gerilimini artırıyor. Kıvılcım rolünde Evrim Alasya izleyici karşısına çıkıyor. Alasya’nın modern ve bağımsız kadın portresi, hikayenin temel çatışmasını besleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Kıvılcım’ın annesi Sönmez rolünde ise usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ı görüyoruz. Ömer karakterini Barış Kılıç canlandırıyor. Kılıç’ın dengeli ve karizmatik duruşu, dizinin romantik ve dramatik çizgisini güçlendiriyor. Abdullah rolünde Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Taylan’ın otoriter ve mesafeli tavrı, aile içindeki dengeleri sürekli yeniden şekillendiriyor. Başak karakterine Seray Kaya hayat veriyor. Kaya’nın enerjik ve güçlü performansı, yeni bölümlerde hikayeye farklı bir soluk getiriyor. Nursema rolünde ise Ceren Karakoç izleyici karşısına çıkıyor. Karakoç’un kırılgan ama aynı zamanda dirençli tavrı, dizinin duygusal yükünü taşıyan sahnelerde öne çıkıyor. Asil karakterini Erkan Avcı canlandırıyor. Avcı’nın sert ve kararlı tavrı, aile içindeki gerilimi besleyen unsurlar arasında öne çıkıyor. Salkım rolünde ise Özge Borak izleyici karşısına çıkıyor. Borak’ın karaktere kattığı hesapçı tavır, dizinin sürpriz gelişmelerine yön veriyor. Evin gelini Nilay’ı Feyza Civelek canlandırırken, Nilay’ın annesi Sevtap rolüne ise usta oyuncu Neslihan Yeldan hayat veriyor.