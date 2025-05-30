Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor
Show TV tarihinde bir ilk yaşanacak. Yeni dizi Halef, izleyici ile buluşmaya hazırlanırken yapım şirketi çok önemli bir değişikliğe gidiyor.
Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanacak bir sonraki bölümü ile sezon finali yapacak. Reytingleriyle hem kanalı hem de yapım şirketlerinin yüzünü güldüren dizi, önümüzdeki aylarda yeni sezonuyla bir kez daha ekrana gelecek.
Öte yandan Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde yaklaşan bir dizinin ilk tanıtımı da yayınlanacak.
Normal şartlarda Halef ismiyle duyurulan yeni dizi, yapım şirketlerinin ortak görüşmesi sonucunda yeni ismiyle ekranlara gelecek.