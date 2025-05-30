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  4. Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor

Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor

Show TV tarihinde bir ilk yaşanacak. Yeni dizi Halef, izleyici ile buluşmaya hazırlanırken yapım şirketi çok önemli bir değişikliğe gidiyor.

Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor - Sayfa 1

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanacak bir sonraki bölümü ile sezon finali yapacak. Reytingleriyle hem kanalı hem de yapım şirketlerinin yüzünü güldüren dizi, önümüzdeki aylarda yeni sezonuyla bir kez daha ekrana gelecek.

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Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor - Sayfa 2

Öte yandan Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalinde yaklaşan bir dizinin ilk tanıtımı da yayınlanacak. 

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Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor - Sayfa 3

Normal şartlarda Halef ismiyle duyurulan yeni dizi, yapım şirketlerinin ortak görüşmesi sonucunda yeni ismiyle ekranlara gelecek. 

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Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor - Sayfa 4

Oyuncu kadrosunun yanı sıra, hikayesiyle de iddialı olan Halef dizisinin ismi, Kızılcık Şerbeti’nin sezon finalindeki tanıtımla duyurulacak.

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