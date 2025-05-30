Show TV tarihinde bir ilk! Kızılcık Şerbeti sonrası ilk tanıtım gelecek; değişikliğe gidiliyor

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanacak bir sonraki bölümü ile sezon finali yapacak. Reytingleriyle hem kanalı hem de yapım şirketlerinin yüzünü güldüren dizi, önümüzdeki aylarda yeni sezonuyla bir kez daha ekrana gelecek.