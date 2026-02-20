SHOW TV Veliaht 19 Şubat 2026 Perşembe 22. Bölüm izle! Veliaht’ta neler oldu?

VELİAHT’IN HİKAYESİ NE ANLATIYOR?

Veliaht, İstanbul’un en sert ticaret alanlarından biri olarak gösterilen otogar çevresinde kurulu bir düzenin hikâyesini merkezine alıyor. Yıllardır bölgedeki hakimiyetini sürdüren Karslı ailesi, otoritenin zayıflamasıyla birlikte iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalıyor. Ailenin lideri Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları, yalnızca bir boşluk değil, aynı zamanda bir iktidar krizini de beraberinde getiriyor. Tahtın gerçek sahibi kim olacak sorusu, aile fertleri arasında görünmez bir savaşa dönüşüyor. Bu çatışmanın ortasında ise Timur karakteri yer alıyor. Hayatı mücadeleyle geçen Timur’un Karslı ailesiyle kesişen yolu, hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Kan bağı mı belirleyici olacak, yoksa sadakat mi? Dizi tam da bu sorunun peşinden ilerliyor.