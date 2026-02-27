SHOW TV Veliaht 26 Şubat 2026 Perşembe 23. Bölüm izle! Veliaht’ta neler oldu?
SHOW TV’de 26 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, aile içindeki güç mücadelesini daha da sertleştirirken dengeleri değiştiren sahneleriyle dikkat çekti.
VELİAHT’IN HİKAYESİ NE ANLATIYOR?
Veliaht, İstanbul’un en sert ticaret alanlarından biri olarak gösterilen otogar çevresinde kurulu bir düzenin hikâyesini merkezine alıyor. Yıllardır bölgedeki hakimiyetini sürdüren Karslı ailesi, otoritenin zayıflamasıyla birlikte iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalıyor. Ailenin lideri Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları, yalnızca bir boşluk değil, aynı zamanda bir iktidar krizini de beraberinde getiriyor. Tahtın gerçek sahibi kim olacak sorusu, aile fertleri arasında görünmez bir savaşa dönüşüyor. Bu çatışmanın ortasında ise Timur karakteri yer alıyor. Hayatı mücadeleyle geçen Timur’un Karslı ailesiyle kesişen yolu, hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Kan bağı mı belirleyici olacak, yoksa sadakat mi? Dizi tam da bu sorunun peşinden ilerliyor.
VELİAHT’IN BAŞROLLERİNDE KİMLER YER ALIYOR?
Veliaht’ta Timur karakterine Akın Akınözü hayat veriyor. Karakterin iç çatışmalarını ve sert dünyadaki yerini yansıtan performans, bölüm boyunca öne çıkan unsurlar arasında yer aldı. Reyhan rolünde Serra Arıtürk izleyici karşısına çıkarken, aile lideri Zülfikar Karslı’yı Ercan Kesal canlandırıyor. Kesal’ın otoriter ve mesafeli duruşu, hikayenin temel gerilimini besleyen unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.
VELİAHT’IN OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?
Dizinin kadrosunda ayrıca Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Bora Akkaş (Zafer), Tansu Biçer (Vezir), Derya Karadaş (Kudret) ve Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim) gibi isimler yer alıyor.