Show TV’nin gözdesi Veliaht’ın final yapıyor iddiasına yanıt geldi: Ekranlara veda edecek mi?
Güçlü kadrosu ve hikayesiyle ekranlara gelen Velihat dizisinin final yapacağı iddia edildi. Bu iddiaya ilk yanıt gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi.
Show TV’nin sevilen yapımlarından Velihat, Esenler Otogarı’nda başlayan bir hikayeyi güçlü senaryosuyla ekranlara taşıyor. Perşembe günü yayınlanan dizi için son bölüm reytinglerinde yaşanan düşüş, final yapacak iddialarını da gündeme getirdi.
Özellikle son dönemde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları ile aynı güne denk gelen dizinin reytingleri bir türlü sıçrama yapmazken, dizinin final yapıp yapmayacağı da şimdiden tartışmalar arasında.
Dizi kulislerinin güvenilir isimlerinden gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından gelen “Veliaht final mi yapıyor? iddialarına yanıt verdi.