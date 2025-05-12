Show TV’nin rüzgar gibi başlayan dizisinin final tarihi bir hafta geriye çekildi! Veda günü belli..
2024-2025 yılında birçok dizi sezon finali bile yapmadan doğrudan final kararı alırken, Show TV’nin sevilen yapımlarından biri için de hayranlarını üzecek gelişme geldi.
ekonomim.com - 12 Mayıs: Televizyonda dizi ve film izleme oranları son yıllarda büyük düşüşte. Son dönemde diziler peş peşe final kararı alırken, buna bir yenisi daha eklendi.
Özellikle dijital platformların kullanıcı sayısı her geçen gün artarken, tüketiciler de dizi-film ve belgesel izlemek için bu platformları tercih ediyor.
Son 10 yıl içinde dijital platformlarında artmasıyla tüketiciler televizyonları terk etmeye başladı. Sabah kuşağı ve haber programları için gidişat her ne kadar iyi sayılsa da, diziler için aynı durum geçerli değil.