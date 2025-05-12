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  4. Show TV’nin rüzgar gibi başlayan dizisinin final tarihi bir hafta geriye çekildi! Veda günü belli..

Show TV’nin rüzgar gibi başlayan dizisinin final tarihi bir hafta geriye çekildi! Veda günü belli..

2024-2025 yılında birçok dizi sezon finali bile yapmadan doğrudan final kararı alırken, Show TV’nin sevilen yapımlarından biri için de hayranlarını üzecek gelişme geldi.

Show TV’nin rüzgar gibi başlayan dizisinin final tarihi bir hafta geriye çekildi! Veda günü belli.. - Sayfa 1

ekonomim.com - 12 Mayıs: Televizyonda dizi ve film izleme oranları son yıllarda büyük düşüşte. Son dönemde diziler peş peşe final kararı alırken, buna bir yenisi daha eklendi.

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Show TV’nin rüzgar gibi başlayan dizisinin final tarihi bir hafta geriye çekildi! Veda günü belli.. - Sayfa 2

Özellikle dijital platformların kullanıcı sayısı her geçen gün artarken, tüketiciler de dizi-film ve belgesel izlemek için bu platformları tercih ediyor.

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Show TV’nin rüzgar gibi başlayan dizisinin final tarihi bir hafta geriye çekildi! Veda günü belli.. - Sayfa 3

Son 10 yıl içinde dijital platformlarında artmasıyla tüketiciler televizyonları terk etmeye başladı. Sabah kuşağı ve haber programları için gidişat her ne kadar iyi sayılsa da, diziler için aynı durum geçerli değil.

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Show TV’nin rüzgar gibi başlayan dizisinin final tarihi bir hafta geriye çekildi! Veda günü belli.. - Sayfa 4

Şu anda gündemde birkaç dizi dışında son iki yıl içerisinde neredeyse onlarca dizi yayından kaldırıldı.

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