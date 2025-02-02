Show TV’nin sevilen dizisi için final kararı. İddialı kadrosu da kurtaramadı, son bölümü belli oldu
Show TV’de iyi bir reytingle çıkış yapan dizi, iddialı oyuncu kadrosuna rağmen istediği hedeflere ulaşamadı.
2024 yılında çok fazla dizi karşımıza çıkmış, istenilen reytinglerin alınamaması nedeniyle çoğu için final kararı verilmişti.
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Türk dizileri günden güne izleyici kaybederken, dizilere duyulan eski ilgi artık gösterilemiyor.
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Son yıllarda revaçta olan ve ilk yayınlandığı pek çok bölümde reytingde istediğini alan Sandık Kokusu için de final kararı çıktı.
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