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  4. Show TV’nin sevilen dizisi için final kararı. İddialı kadrosu da kurtaramadı, son bölümü belli oldu

Show TV’nin sevilen dizisi için final kararı. İddialı kadrosu da kurtaramadı, son bölümü belli oldu

Show TV’de iyi bir reytingle çıkış yapan dizi, iddialı oyuncu kadrosuna rağmen istediği hedeflere ulaşamadı.

Show TV’nin sevilen dizisi için final kararı. İddialı kadrosu da kurtaramadı, son bölümü belli oldu - Sayfa 1

2024 yılında çok fazla dizi karşımıza çıkmış, istenilen reytinglerin alınamaması nedeniyle çoğu için final kararı verilmişti. 

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Show TV’nin sevilen dizisi için final kararı. İddialı kadrosu da kurtaramadı, son bölümü belli oldu - Sayfa 2

Türk dizileri günden güne izleyici kaybederken, dizilere duyulan eski ilgi artık gösterilemiyor. 

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Show TV’nin sevilen dizisi için final kararı. İddialı kadrosu da kurtaramadı, son bölümü belli oldu - Sayfa 3

Son yıllarda revaçta olan ve ilk yayınlandığı pek çok bölümde reytingde istediğini alan Sandık Kokusu için de final kararı çıktı.

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Show TV’nin sevilen dizisi için final kararı. İddialı kadrosu da kurtaramadı, son bölümü belli oldu - Sayfa 4

Gazetei Birsen Altunbaş’ın haberine göre Sandık Kokusu, önümüzdeki haftalarda final yapacak. Peki dizi hangi bölümde bitecek.

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