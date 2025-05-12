Sıcak Havada Arabada Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya - Başınıza Gelenler Şok Edebilir!
Yaz ayı geliyor ve otomobil sahiplerinin kış ayına kıyasla daha dikkatli olması gerektiği bir sürece giriliyor. Uzmanlar, olası risklere karşı bir kez daha arabada bulundurulmaması gereken eşyaları hatırlattı. Bu 8 eşyadan hiçbirini aracınızda bırakmayın!
Otomobiller bazı kişiler için kimi zaman evden farksızdır. Islak mendiller, ilaçlar, mangallar, içecekler, kıyafetler ve elektronik eşyalar ve hatta yiyecekleri bile unuttuğumuz ,bıraktığımız zamanlar oluyor.
Kış aylarında hemen hemen her şeyi araçlarda bırakabilirsiniz. Fakat bu, yaz ayında okları tam tersine çeviriyor. Nitekim artık havalar ısınıyor ve dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Uzmanlar, arabalarda asla bırakılmaması gereken 8 eşyayı sıraladı.
İLK YARDIM ÇANTASI
Olası bir duruma karşı araçta ilkyardım çantası bulundurmak her zaman iyi bir fikir. Ancak bu çantanın ihtiyaç anında işe yarayacak durumda olması sanıldığı kadar kolay değil. Özellikle aşırı sıcaklar, ilkyardım malzemelerinin en büyük düşmanlarından biri olarak öne çıkıyor. Her malzeme sıcaktan aynı şekilde etkilenmese de çantanızın serin ve yalıtılmış kalması büyük önem taşıyor.
İlkyardım çantasının işlevini koruyabilmesi için iki temel noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. İlk olarak, sıcağa daha dayanıklı malzemeler tercih edilmesi lazım. Örneğin bazı sargı bezleri yüksek sıcaklıklarda bozulmadan kalabiliyor. İkinci olarak ise bu malzemelerin dayanıklı, su ve ısıya karşı dirençli bir kutuda saklanması da önemli.
Uzmanlar, içerisinde temel ekipmanlar olan güvenilir bir ilkyardım çantası edinilmesini, ancak ısıdan çabuk etkilenen ilaçlar ve otoenjektörler gibi ürünlerin ayrı, ısıya dayanıklı ve doğrudan güneş görmeyen bir alanda saklanmasını tavsiye ediyor. Öte yandan pratik bir yalıtım yöntemi olarak, saklama kutusunun boşluklarını su şişeleriyle doldurmak da zarar görmesinin önüne geçecektir. Su, havaya göre çok daha geç ısındığı için bu yöntem çantayı bir nebze de olsa daha serin tutmaya yardımcı olacaktır.
GÜNEŞ KREMİ
Yaz aylarına girdik ve deniz sezonu Akdeniz’de açıldı. Adana, Mersin ve Antalya’da yaşayan vatandaşlar denize girmeye başladı. Yaz aylarında en çok kullanılan eşyalardan biri, hayat kurtaran güneş kremleri. Güneş kremini sıcak günlerde kullanmak fayda sağlasa da, arabaların içerisinde bırakılması uzmanlar tarafından asla tavsiye edilmiyor. Güneş ışığı doğrudan temasta olmasa bile, aracınızın torpido gözü, bagajı ya da el çantanızın içi gibi ışık almayan bölgeleri bile sıcaklık açısından güvenli değil. Güneş kremleri genellikle kimyasal bileşiklerden oluşurken, 25°C'nin üzerindeki sıcaklıklara sürekli maruz kaldıklarında yapıları bozulabilir. Bu da ürünün koruyucu özelliğini yitirmesine yol açar. Eğer güneş kremine ihtiyacınız var ve yanınızda bulundurmanız gerekiyorsa, soğuk bir şeyin içinde muhafaza etmenizde fayda var. Aksi takdirde özelliğini de kaybedecek.