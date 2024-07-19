Sıcak havalar yavru carettaların cinsiyetini değiştiriyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken, artan sıcaklıklar carettaları da etkiledi. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, sıcakların yumurtalardan çıkan carettaların cinsiyetini değiştirdiğini söyledi.
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreci başladı.
Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan deniz kaplumbağaları caretta carettaların mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavruları suyla buluşuyor.
Küresel ısınmayla birlikte yavruların cinsiyetlerinde yaşanan değişim de devam ediyor.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri de yavru kaplumbağaların hayata tutunması için çalışma yapıyor.