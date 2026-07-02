Sıcak havalarda kalp sağlığı nasıl korunur? Uzmanlardan 12 altın öneri
Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları ve nem oranları, özellikle kalp ve damar hastaları için ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Vücut ısısını dengede tutmak için kalbin daha fazla çalışması, terleme ile yaşanan sıvı ve mineral kayıpları kalp krizini ve ritim bozukluklarını tetikleyebiliyor. Uzmanlar, kritik saatlerde dışarı çıkılmamasını, doğru kıyafet seçimini ve susamayı beklemeden su içilmesini öneriyor. Kalbimizi aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden koruyacak hayati ipuçlarını sizler için derledik.
SICAKLIĞIN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Aşırı sıcaklar, vücudun ısı dengesini koruma sistemini doğrudan zorlayan en büyük faktörlerin başında gelir. Vücut ısısını düşürebilmek amacıyla ciltteki kan damarları genişler ve bu durum kan basıncının aniden düşmesine yol açar. Kalp, düşen tansiyonu dengelemek ve hayati organlara yeterli kanı pompalayabilmek için normalden çok daha hızlı çalışmaya başlar. Bu ekstra çalışma yükü, özellikle önceden kalp rahatsızlığı olan bireylerde kalbin yorulmasına ve ciddi krizlerin tetiklenmesine zemin hazırlar.
SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU TÜKETİN
Sıcak havalarda kalbi korumanın ilk ve en etkili kuralı, gün boyunca düzenli olarak yeterli miktarda su tüketmektir. Terleme yoluyla vücuttan sürekli su ve hayati elektrolitler kaybedildiğinden, kan hacmi azalarak akışkanlığını yitirir. Su içmek için kesinlikle susama hissinin oluşmasını beklememek, gün içine yayılmış şekilde en az iki buçuk litre su içmek gerekir. Yeterli sıvı alımı kanın pıhtılaşma riskini azaltır, kalbin pompalama yükünü hafifletir ve tansiyon dengesini korur.
KRİTİK SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN
Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik ve etkili geldiği saatlerde dışarıda bulunmak kalp sağlığı açısından büyük risk taşır. Özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça doğrudan güneş altında kalmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu zaman diliminde artan hava sıcaklığı, kronik kalp ve tansiyon hastalarında ani ritim bozukluklarına neden olabilir. Dışarı çıkılması gereken durumlarda ise mutlaka gölge alanlar tercih edilmeli ve serin yerlerde sık sık mola verilmelidir.
DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ
Yaz aylarında giyilen kıyafetlerin türü, vücudun ısıyı dışarıya rahatça atabilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Güneş ışınlarını doğrudan emen koyu renkli, sıkı ve sentetik kumaşlardan üretilmiş giysiler vücut ısısını tehlikeli seviyelere çıkarır. Bunun yerine cildin nefes almasını sağlayan pamuklu, keten, hafif ve bol kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca dışarı çıkarken geniş siperlikli şapkalar ve güneş gözlükleri kullanmak, baş bölgesini güneşin zararlı etkilerinden korur.