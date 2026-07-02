Sıcak havalarda kalp sağlığı nasıl korunur? Uzmanlardan 12 altın öneri

SICAKLIĞIN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Aşırı sıcaklar, vücudun ısı dengesini koruma sistemini doğrudan zorlayan en büyük faktörlerin başında gelir. Vücut ısısını düşürebilmek amacıyla ciltteki kan damarları genişler ve bu durum kan basıncının aniden düşmesine yol açar. Kalp, düşen tansiyonu dengelemek ve hayati organlara yeterli kanı pompalayabilmek için normalden çok daha hızlı çalışmaya başlar. Bu ekstra çalışma yükü, özellikle önceden kalp rahatsızlığı olan bireylerde kalbin yorulmasına ve ciddi krizlerin tetiklenmesine zemin hazırlar.