Sıcak havalarda serinlemenin en sağlıklı yolu: Vantilatör seçimi yaparken bunlara dikkat!
Yaz aylarının kavurucu sıcakları kapıya dayandığında, evlerde ve ofislerde serinlemenin en pratik ve ekonomik yollarından biri vantilatörler oluyor. Ancak, doğru vantilatör seçimi yapılmadığında, serinlemenin keyfi yerini rahatsız edici gürültülere veya yetersiz hava akışına bırakabilir. Hatta yanlış konumlandırma ve kullanım, bazı sağlık sorunlarına bile yol açabilir. Peki, yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu cihazı seçerken nelere dikkat etmeli? İşte, vantilatör alırken göz önünde bulundurmanız gereken detaylar...
VANTİLATÖR ÇEŞİTLERİNİ TANIYIN
Piyasada pek çok farklı vantilatör tipi bulunur. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için bu çeşitleri yakından tanımak önemlidir.
1- AYAKLI VANTİLATÖRLER
Ayaklı vantilatör, en yaygın kullanılan tiptir. Yüksekliği ayarlanabilir, geniş bir alana hava üfler ve genellikle salınım (sağa-sola dönme) özelliği bulunur. Bu sayede odanın her köşesine hava ulaştırabilir. Oturma odası ve yatak odası gibi büyük alanlar için idealdir.
2- MASAÜSTÜ VANTİLATÖRLER
Adından da anlaşılacağı gibi masaüstü vantilatörler, masa veya sehpa üzerine konulmak üzere tasarlanmıştır. Küçük boyutları sayesinde kişisel kullanım için mükemmeldir. Ofis masanızda veya yatak başucunuzda kullanabilirsiniz.