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Sıcak havalarda serinlemenin en sağlıklı yolu: Vantilatör seçimi yaparken bunlara dikkat!

Yaz aylarının kavurucu sıcakları kapıya dayandığında, evlerde ve ofislerde serinlemenin en pratik ve ekonomik yollarından biri vantilatörler oluyor. Ancak, doğru vantilatör seçimi yapılmadığında, serinlemenin keyfi yerini rahatsız edici gürültülere veya yetersiz hava akışına bırakabilir. Hatta yanlış konumlandırma ve kullanım, bazı sağlık sorunlarına bile yol açabilir. Peki, yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu cihazı seçerken nelere dikkat etmeli? İşte, vantilatör alırken göz önünde bulundurmanız gereken detaylar...

Sıcak havalarda serinlemenin en sağlıklı yolu: Vantilatör seçimi yaparken bunlara dikkat! - Sayfa 1

VANTİLATÖR ÇEŞİTLERİNİ TANIYIN

​Piyasada pek çok farklı vantilatör tipi bulunur. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için bu çeşitleri yakından tanımak önemlidir.

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Sıcak havalarda serinlemenin en sağlıklı yolu: Vantilatör seçimi yaparken bunlara dikkat! - Sayfa 2

1-  AYAKLI VANTİLATÖRLER

 Ayaklı vantilatör, en yaygın kullanılan tiptir. Yüksekliği ayarlanabilir, geniş bir alana hava üfler ve genellikle salınım (sağa-sola dönme) özelliği bulunur. Bu sayede odanın her köşesine hava ulaştırabilir. Oturma odası ve yatak odası gibi büyük alanlar için idealdir.

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Sıcak havalarda serinlemenin en sağlıklı yolu: Vantilatör seçimi yaparken bunlara dikkat! - Sayfa 3

2- MASAÜSTÜ VANTİLATÖRLER

Adından da anlaşılacağı gibi masaüstü vantilatörler, masa veya sehpa üzerine konulmak üzere tasarlanmıştır. Küçük boyutları sayesinde kişisel kullanım için mükemmeldir. Ofis masanızda veya yatak başucunuzda kullanabilirsiniz.

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Sıcak havalarda serinlemenin en sağlıklı yolu: Vantilatör seçimi yaparken bunlara dikkat! - Sayfa 4

3- KULE TİPİ VANTİLATÖRLER

 

Dikey ve ince tasarımlarıyla yerden tasarruf sağlarlar. Şık görünümleriyle modern evlere uyum sağlarlar ve genellikle uzaktan kumanda gibi ekstra özellikler sunarlar. Geniş bir alana değil, daha çok bulundukları çizgi boyunca hava akışı sağlarlar.

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