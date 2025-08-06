Sıcak havalarda serinlemenin en sağlıklı yolu: Vantilatör seçimi yaparken bunlara dikkat!

1- AYAKLI VANTİLATÖRLER

Ayaklı vantilatör, en yaygın kullanılan tiptir. Yüksekliği ayarlanabilir, geniş bir alana hava üfler ve genellikle salınım (sağa-sola dönme) özelliği bulunur. Bu sayede odanın her köşesine hava ulaştırabilir. Oturma odası ve yatak odası gibi büyük alanlar için idealdir.