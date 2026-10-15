Sıcak su torbası hangi ağrılara iyi gelir? İşte doğru bilinen yanlışlar

EKLEM KİREÇLENMESİ VE KRONİK ROMATIZMA

Yaşla birlikte veya genetik faktörlerle ortaya çıkan eklem kireçlenmelerinde sabah sertliğini aşmak zordur. Kireçlenme ağrılarında, eklem hareket kabiliyetini artırmak için sabahları sıcak kompres yapmak çok işe yarar. Sıcaklık, eklem sıvısının akışkanlığını artırarak gün içinde daha rahat ve ağrısız hareket etmenize zemin hazırlar.