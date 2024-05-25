  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Şiddetli baş ağrısına dikkat! Anevrizma belirtileri nelerdir?

Şiddetli baş ağrısına dikkat! Anevrizma belirtileri nelerdir?

Anevrizma, beyinde zayıflayan bir kan damarının şişkinleşmesi ve balonlaşmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar. Kanamanın şiddetine bağlı olarak beyin hasarı gerçekleşebilir. Peki, anevrizma belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? Anevrizmanın tedavisi nasıldır? İşte detaylar...

Şiddetli baş ağrısına dikkat! Anevrizma belirtileri nelerdir? - Sayfa 1

Anevrizma nedir?

Anevrizma, damarların yoğunlaştığı yerlerde, kan damarı duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişliklerdir.

1 | 6
Şiddetli baş ağrısına dikkat! Anevrizma belirtileri nelerdir? - Sayfa 2

Anevrizma belirtileri nelerdir?

Çift ve bulanık görme

Gözlerde oluşan diğer görme kayıpları

Aşırı, sürekli ve şiddetli baş ağrısı

Göz kapağında düşüklük

2 | 6
Şiddetli baş ağrısına dikkat! Anevrizma belirtileri nelerdir? - Sayfa 3

Güneş ışığına veya diğer ışıklara duyarlılık,

Bulantı ve kusma hissi

Fiziksel hareketlerde ani kasılmalar

Boyun tutulması

Bilinç kaybı

3 | 6
Şiddetli baş ağrısına dikkat! Anevrizma belirtileri nelerdir? - Sayfa 4

Anevrizma nasıl teşhis edilir?

Anevrizmanın tanı yöntemleri şöyledir:

Beyin tomografisi ve MR

BT anjiyografi

MR anjiyografi

Serebral anjiyografi

Beyin omurilik sıvısı testi (BOS)

4 | 6