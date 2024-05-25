Şiddetli baş ağrısına dikkat! Anevrizma belirtileri nelerdir?
Anevrizma, beyinde zayıflayan bir kan damarının şişkinleşmesi ve balonlaşmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar. Kanamanın şiddetine bağlı olarak beyin hasarı gerçekleşebilir. Peki, anevrizma belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? Anevrizmanın tedavisi nasıldır? İşte detaylar...
Anevrizma nedir?
Anevrizma, damarların yoğunlaştığı yerlerde, kan damarı duvarlarının zayıflığından kaynaklanan damarlardaki şişliklerdir.
Anevrizma belirtileri nelerdir?
Çift ve bulanık görme
Gözlerde oluşan diğer görme kayıpları
Aşırı, sürekli ve şiddetli baş ağrısı
Göz kapağında düşüklük
Güneş ışığına veya diğer ışıklara duyarlılık,
Bulantı ve kusma hissi
Fiziksel hareketlerde ani kasılmalar
Boyun tutulması
Bilinç kaybı
Anevrizma nasıl teşhis edilir?
Anevrizmanın tanı yöntemleri şöyledir:
Beyin tomografisi ve MR
BT anjiyografi
MR anjiyografi
Serebral anjiyografi
Beyin omurilik sıvısı testi (BOS)