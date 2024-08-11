Şifa deposu bildiğimiz ikili aslında zararlıymış ; Uzman doktor tüketenleri uyardı
Siz de * tahin – pekmez* ikilisinden vazgeçemiyorsanız bu zararları henüz duymamışsınızdır.
Pekmez kış sofralarının en sevilen kahvaltılıkları arasında yer alıyor. Özellikle zihni çalıştırdığı ve vücudu dinç yaptığı bilinen pekmez bir de tahinle karıştırılıyor. Süper ikili olarak bilinen tahin – pekmez ise aslında bildiğimiz gibi masum bir ikili değilmiş. Peki tahin pekmez zararlı mı?
VÜCUTTAKİ İLTİHABI TETİKLİYOR
memorial.com.tr’nin paylaştığı bilgiye göre Yüksek yağ içeriği olan tahin, aşırı tüketildiğinde içerdiği kalori miktarıyla birlikte kilo alımına ve vücuttaki iltihapların da tetiklenmesine sebebiyet verebilir. Bununla birlikte susam alerjisi olan kişilerin de tahini kontrollü ve dengeli bir şekilde tüketmelidir.
KİLO ALIMINI HIZLANDIRIYOR
Tahin ile pekmez bir arada tüketildiğinde kilo alımı hızlanır. Pekmez bünyesinde barındırdığı yüksek şeker oranı sebebiyle vücuttaki şekeri de yükseltir. Öte yandan yoğun bir şekilde tüketmek de şişkinliğe yol açabilir.
Bu şişkinlik vücudumuzda el, ayak ve yüzde kendini gösterir. Fakat karın ve bel bölgesinde de aşırı şekerden dolayı yağlanma da ortaya çıkabilir. Bu nedenle aşırı tahin pekmez tavsiye edilmez.