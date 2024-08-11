Şifa deposu bildiğimiz ikili aslında zararlıymış ; Uzman doktor tüketenleri uyardı

Pekmez kış sofralarının en sevilen kahvaltılıkları arasında yer alıyor. Özellikle zihni çalıştırdığı ve vücudu dinç yaptığı bilinen pekmez bir de tahinle karıştırılıyor. Süper ikili olarak bilinen tahin – pekmez ise aslında bildiğimiz gibi masum bir ikili değilmiş. Peki tahin pekmez zararlı mı?