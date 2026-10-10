Şifa deposu kuruyemişler: Hangi kuruyemiş neye iyi gelir?

CEVİZ

Beyin sağlığının en güçlü koruyucusu olan bu mucize besin, yüksek oranda omega-3 yağ asitleri içerir. Hafızayı hissedilir derecede güçlendirerek odaklanma problemlerini ve zihinsel yorgunluğu ortadan kaldırır. Hücrelerin yaşlanmasını ve yıpranmasını yavaşlatırken Alzheimer riskini de ciddi oranda azaltır. Yoğun lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sağlığını baştan aşağı korur.