Şifa dolu bir sebze: Kabağın gizli gücü

VİTAMİN DEPOSU

Kabak, A, C ve K vitaminleri başta olmak üzere birçok vitamin açısından zengin bir sebze olarak öne çıkıyor. Bu vitaminler vücudun bağışıklık sistemini desteklerken, cilt ve göz sağlığının korunmasına da yardımcı oluyor. Özellikle beta-karoten bakımından zengin olan kabak, vücutta antioksidan görevi görerek serbest radikallerle savaşmayı kolaylaştırıyor. Beslenme uzmanları, kabak tüketiminin günlük vitamin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabileceğine dikkat çekiyor.