Şifa niyetine yutuyorduk, meğer hata yapıyormuşuz: Sarımsağı bütün yutanlar dikkat!

SARIMSAĞI BÜTÜN YUTMAK NEDEN FAYDASIZ KALIYOR?

Pek çok kişi sarımsağı bir hap gibi bütün yutmanın midede daha iyi çözüneceğini ve koku yapmayacağını düşünerek bu yöntemi tercih eder. Ancak bütün olarak yutulan sarımsak, sindirim sisteminden neredeyse hiç parçalanmadan geçebilir ve içindeki mucizevi bileşenleri vücuda bırakamaz. Sarımsağın asıl gücü, içinde hapsolmuş halde bekleyen iki özel maddenin birleşmesiyle ortaya çıkan şifa özütünde (allisin) saklıdır. Bu iki maddenin birleşip etkileşime girmesi için sarımsağın fiziksel bir darbe alması, yani mutlaka ezilmesi veya çiğnenmesi gerekmektedir. Bütün yutulan sarımsak, mide asidiyle karşılaştığında bu dönüşümü gerçekleştiremediği için beklenen o antibiyotik etkisini asla gösteremez. Sağlıklı olayım derken sarımsağı bir ilaç gibi yutmak, aslında o değerli besini vücuttan hiç kullanmadan çöpe atmak anlamına gelmektedir.