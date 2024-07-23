Sigara içenler dikkat: Akciğere bu besinler iyi geliyor
Akciğerleriniz, soluduğunuz havadan oksijen çeken ve nefes verdiğinizde karbondioksiti serbest bırakan alveol adı verilen yaklaşık 500 milyon küçük hava kesesi içerir. Sigara içmek, küçük hava keselerini kaplayan hücreleri öldürerek bu hava keselerini yok eder. Ancak, doğru beslenme ile sigaranın zararlı etkilerini azaltmak mümkün. Peki, bu besinler neler? İşte detaylar...
Akciğer sağlığını koruyan besinler
Su
Vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstlenen su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstleniyor.
Zencefil
Altın baharat olarak bilinen zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar özelliklere sahip bir besindir.
Elma
Lif, flavonoidler, C, A, E vitamini ve potasyum gibi mineraller içeren elma, özellikle akciğer hastalıklarına karşı etkin bir şekilde savaşmaya yardımcı olan C vitamini içerir.
Mor lahana
Yüksek oranda potasyum, az miktarda demir, magnezyum, kalsiyum ile fosfor içeren mor lahana akciğer sağlığını destekler.