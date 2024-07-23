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Sigara içenler dikkat: Akciğere bu besinler iyi geliyor

Akciğerleriniz, soluduğunuz havadan oksijen çeken ve nefes verdiğinizde karbondioksiti serbest bırakan alveol adı verilen yaklaşık 500 milyon küçük hava kesesi içerir. Sigara içmek, küçük hava keselerini kaplayan hücreleri öldürerek bu hava keselerini yok eder. Ancak, doğru beslenme ile sigaranın zararlı etkilerini azaltmak mümkün. Peki, bu besinler neler? İşte detaylar...

Sigara içenler dikkat: Akciğere bu besinler iyi geliyor - Sayfa 1

Akciğer sağlığını koruyan besinler

Su

 Vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstlenen su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstleniyor.

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Sigara içenler dikkat: Akciğere bu besinler iyi geliyor - Sayfa 2

Zencefil

Altın baharat olarak bilinen zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar özelliklere sahip bir besindir.

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Sigara içenler dikkat: Akciğere bu besinler iyi geliyor - Sayfa 3

Elma

Lif, flavonoidler, C, A, E vitamini ve potasyum gibi mineraller içeren elma, özellikle akciğer hastalıklarına karşı etkin bir şekilde savaşmaya yardımcı olan C vitamini içerir.

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Sigara içenler dikkat: Akciğere bu besinler iyi geliyor - Sayfa 4

Mor lahana

Yüksek oranda potasyum, az miktarda demir, magnezyum, kalsiyum ile fosfor içeren mor lahana akciğer sağlığını destekler.

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