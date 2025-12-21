Tam 15.000 yıl gizli kaldı! Çamurdan çıkan tek bir iz bilim insanlarını şoke etti
Bilim insanları, yeni bir keşifle tarihin en derinliklerine bir kez daha inmeyi başardı. Çamurda tespit edilen iz, bizleri adeta geçmişe bir sarmal gibi uzayıp götürdü. İşte Şili'deki gizli tarih...
Bilim insanları, geçmiş yaşamlara dair izler bulmaya devam ediyor. İnsanlık tarihinin nasıl yazıldığını, dönemin insanlarının nasıl ve hangi koşullarda yaşadığı halen tam olarak bilinmezken, bu dönemlere ait sırlar birer birer açığa çıkıyor.
Şili’de ise keşfedilen bir ayak izi, bilim dünyasında yeni bir şok etkisi yarattı. Osorno kentinde yaklaşık 10 yıl süren bir çalışma meyvesini verdi. Öyle ki bu ayak izinin tam 15.600 yıl öncesine ait olduğu resmiyet kazandı. Bu keşif, insanların Amerika kıtasının güneyine tahmin edilenden en az 1.000 yıl daha erken ulaştığını kanıtlıyor.
Bugüne kadar bilimsel çevrelerde hakim olan görüş, Güney Amerika'daki insan varlığının Buzul Çağı sonrasına dayandığı yönündeydi. Öyle ki Şili’deki Monte Verde alanı, 14.600 yıllık geçmişiyle kıtanın en eski yerleşim izi kabul ediliyordu. Yeni keşfedilen bu ayak izi ise Monte Verde’yi tahtından indirerek, kıtadaki insan faaliyetine dair 12.000 yıldan daha eski olan ilk resmi fiziksel kanıt unvanını aldı.
TORTU TABAKASI MERCEK ALTINA ALINDI
İşin ilginç tarafı, bu ayak izi bir insan mı yoksa hayvana mı ait? Ayak izinin kendisi doğrudan tarihlendirilemediği için araştırmacılar, izin bulunduğu tortu tabakasını mercek altına aldı. Bu tabakada bulunan tohumlar, odun parçaları ve hatta bir mastodon kafatası parçası, izin yaşının kesinleşmesini sağladı. Bölgede nesli tükenmiş atların ve mastodonların kemiklerinin yanı sıra taş yongaların bulunması, buranın kadim bir av sahası olduğuna işaret ediyor.