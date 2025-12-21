Tam 15.000 yıl gizli kaldı! Çamurdan çıkan tek bir iz bilim insanlarını şoke etti



TORTU TABAKASI MERCEK ALTINA ALINDI

İşin ilginç tarafı, bu ayak izi bir insan mı yoksa hayvana mı ait? Ayak izinin kendisi doğrudan tarihlendirilemediği için araştırmacılar, izin bulunduğu tortu tabakasını mercek altına aldı. Bu tabakada bulunan tohumlar, odun parçaları ve hatta bir mastodon kafatası parçası, izin yaşının kesinleşmesini sağladı. Bölgede nesli tükenmiş atların ve mastodonların kemiklerinin yanı sıra taş yongaların bulunması, buranın kadim bir av sahası olduğuna işaret ediyor.