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  4. Simpsonlar bunu da bildi, dünyayı şaşkına çevirdi

Simpsonlar bunu da bildi, dünyayı şaşkına çevirdi

Geçmişte birçok olayı önceden tahmin eden fenomen dizi Simpsonlar, 2024 yılına dair bir başka öngörüsüyle yine konuşuldu. Daha önce çeşitli olaylarla ilgili tahminleri tutan Simpsonlar'ın son olarak Bitcoin tahmini yine tuttu ve sosyal medyada gündem oldu.

Simpsonlar bunu da bildi, dünyayı şaşkına çevirdi - Sayfa 1

Yayınlanan her bölümüyle dikkat çeken Simpsonlar'ın 2024 yılına ait tahminleri yine tuttu.

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Simpsonlar bunu da bildi, dünyayı şaşkına çevirdi - Sayfa 2

NTV'de yer alan habere göre yatırım ve bilim dünyasıyla ilgili konulara yayınlanan bölümlerinde yer veren Simpsonlar'ın Bitcoin ile ilgili tahmini ise şaşkına çevirdi.

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Simpsonlar bunu da bildi, dünyayı şaşkına çevirdi - Sayfa 3

TAHMİNLERİ YİNE TUTTU

Simpsonlar’ın 2017 yılında yayınlanan bir bölümünde Bitcoin’in 2024’te büyük bir sıçrama yapacağına dikkat çekilmişti.

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Simpsonlar bunu da bildi, dünyayı şaşkına çevirdi - Sayfa 4

Dün itibarıyla Bitcoin, 100 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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