Simpsonlar bunu da bildi, dünyayı şaşkına çevirdi
Geçmişte birçok olayı önceden tahmin eden fenomen dizi Simpsonlar, 2024 yılına dair bir başka öngörüsüyle yine konuşuldu. Daha önce çeşitli olaylarla ilgili tahminleri tutan Simpsonlar'ın son olarak Bitcoin tahmini yine tuttu ve sosyal medyada gündem oldu.
NTV'de yer alan habere göre yatırım ve bilim dünyasıyla ilgili konulara yayınlanan bölümlerinde yer veren Simpsonlar'ın Bitcoin ile ilgili tahmini ise şaşkına çevirdi.
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TAHMİNLERİ YİNE TUTTU
Simpsonlar’ın 2017 yılında yayınlanan bir bölümünde Bitcoin’in 2024’te büyük bir sıçrama yapacağına dikkat çekilmişti.
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