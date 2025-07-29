Simpsonlar’dan şaşırtan kehanet: Finalde Trump ölecek, sokaklar dans edecek!
Öngörüleri ile dünyanın ilgisini çeken Simpsonlar, bu kez dizinin yaratıcısı Matt Groening’in iddiası ile gündemde. Groening, dizinin sonu ile ilgili Donald Trump'a dayalı cesur bir tahminde bulundu.
1989'daki ilk çıkışından bu yana, animasyon komedi dizisi tüm zamanların en uzun soluklu animasyon TV dizisi ve durum komedisi haline geldi. Dünyanın takip ettiği dizinin ne zaman ve nasıl sona ereceği merak ediliyordu.
Final Trump ile ilgili olacak
İlginç öngörüleri ile ilgili gündemden düşmeyen Simpsonlar’ın sonu Trump ile alakalı olacak.
Trump’a dayalı ilginç son
San Diego Comic-Con'da konuşan Simpsonlar'ın yaratıcısı Matt Groening, Trump’a dayalı ilginç son ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.