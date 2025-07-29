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  4. Simpsonlar’dan şaşırtan kehanet: Finalde Trump ölecek, sokaklar dans edecek!

Simpsonlar’dan şaşırtan kehanet: Finalde Trump ölecek, sokaklar dans edecek!

Öngörüleri ile dünyanın ilgisini çeken Simpsonlar, bu kez dizinin yaratıcısı Matt Groening’in iddiası ile gündemde. Groening, dizinin sonu ile ilgili Donald Trump'a dayalı cesur bir tahminde bulundu.

Simpsonlar’dan şaşırtan kehanet: Finalde Trump ölecek, sokaklar dans edecek! - Sayfa 1

1989'daki ilk çıkışından bu yana, animasyon komedi dizisi tüm zamanların en uzun soluklu animasyon TV dizisi ve durum komedisi haline geldi.  Dünyanın takip ettiği dizinin ne zaman ve nasıl sona ereceği merak ediliyordu.

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Simpsonlar’dan şaşırtan kehanet: Finalde Trump ölecek, sokaklar dans edecek! - Sayfa 2

Final Trump ile ilgili olacak

İlginç öngörüleri ile ilgili gündemden düşmeyen Simpsonlar’ın sonu Trump ile alakalı olacak.

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Simpsonlar’dan şaşırtan kehanet: Finalde Trump ölecek, sokaklar dans edecek! - Sayfa 3

Trump’a dayalı ilginç son

San Diego Comic-Con'da konuşan Simpsonlar'ın yaratıcısı Matt Groening, Trump’a dayalı ilginç son ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Simpsonlar’dan şaşırtan kehanet: Finalde Trump ölecek, sokaklar dans edecek! - Sayfa 4

Trump ölecek mi? 

Groening, dizinin geleceği hakkında cesur bir iddiada bulundu ve "görünürde bir son yok" dedi. Matt Groening ancak dizinin kötü şöhretli bir şekilde bilinen bir öngörüsüne göre, Donald Trump ölene kadar dizinin bitmeyeceğini söyledi. 

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