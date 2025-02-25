Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi! Herkes bunu merak ediyor: 28 Şubat'ta ne olacak?
Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons (Simpsonlar), yıllar içinde yaptığı şaşırtıcı tahminlerle sürekli gündem olmayı başardı. Koronavirüs salgınından Neymar'ın sakatlığına kadar birçok olay, dizinin eski bölümlerinde işlenmiş ve sonrasında gerçek olmuştu. Şimdi dizinin hayranları 28 Şubat 2025 tarihinde ne olacağını merak ediyor.
Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti gündem oldu.
SPRİNGFİELD'DA KARANLIK GÜN
1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde kasaba tamamen elektriksiz kalıyor.
Dizinin çok konuşulan bölümünde ne çalışan arabalar var, ne cep telefonları, ne de Homer Simpson’ın işe gidebileceği bir nükleer santral. Dünya sanki ortaçağa geri dönmüş gibi tasvir ediliyor.