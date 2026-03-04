Sinüzit ağrısı nasıl geçer? Sinüzite ne iyi gelir?

SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Sinüzitin en yaygın belirtileri arasında yüz ağrısı, basınç hissi, burun tıkanıklığı ve kalın, renkli burun akıntısı bulunur. İlerleyen vakalarda koku ve tat alma duyusunda azalma, diş veya kulak ağrısı, gece artan öksürük, ağız kokusu, yorgunluk ve ateş de görülebilir. Bu semptomlar, sinüzitin ciddiyetini ve tedavi gerekliliğini gösterir.