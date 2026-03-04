Sinüzit ağrısı nasıl geçer? Sinüzite ne iyi gelir?
Sinüzit, yüz kemiklerindeki hava dolu sinüslerin iltihaplanmasıdır. Sinüslerin tıkanması mukusun boşalamamasına ve enfeksiyon gelişmesine yol açar, nefes almayı zorlaştırır ve günlük yaşamı etkiler. Peki, sinüzit ağrısı nasıl geçer? Sinüzite ne iyi gelir? İşte detaylar…
SİNÜZİT NEDİR?
Sinüzit, yüz kemikleri içinde yer alan ve sinüs adı verilen hava dolu boşlukların iltihaplanması durumudur. Genellikle virüs, bakteri veya nadiren mantar kaynaklı enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Sinüslerin tıkanması, mukusun boşalamamasına ve enfeksiyon gelişmesine yol açar. Bu durum nefes almayı zorlaştırır ve günlük yaşamı olumsuz etkiler.
SİNÜZİT TÜRLERİ
Sinüzit, süresine ve tekrarlama sıklığına göre farklı türlerde görülür. Akut sinüzit, 4 haftadan kısa süren ani enfeksiyonlardır ve genellikle soğuk algınlığı sonrası ortaya çıkar. Subakut sinüzit, 4-12 hafta süren orta şiddette enfeksiyonları ifade eder. Kronik sinüzit, 12 haftadan uzun süren ve tedavi edilmediğinde kalıcı problemlere yol açabilen türdür. Tekrarlayan sinüzit, yılda birkaç kez görülen akut ataklar şeklinde ortaya çıkar ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler.
SİNÜZİT BELİRTİLERİ
Sinüzitin en yaygın belirtileri arasında yüz ağrısı, basınç hissi, burun tıkanıklığı ve kalın, renkli burun akıntısı bulunur. İlerleyen vakalarda koku ve tat alma duyusunda azalma, diş veya kulak ağrısı, gece artan öksürük, ağız kokusu, yorgunluk ve ateş de görülebilir. Bu semptomlar, sinüzitin ciddiyetini ve tedavi gerekliliğini gösterir.