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  4. Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit için hangi doktora gidilmeli? Sinüzite iyi gelecek 3 öneri!

Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit için hangi doktora gidilmeli? Sinüzite iyi gelecek 3 öneri!

Baş bölgesinde bulunan sinüs adı verilen hava dolu boşlukların iltihaplanmasına sinüzit denir. Sinüs boşluklarının iltihaplanması, mukusun birikmesine ve bu boşluklarda basınca neden olarak ağrıya yol açabilir.

Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit için hangi doktora gidilmeli? Sinüzite iyi gelecek 3 öneri! - Sayfa 1

Sinüzit nedir?

Sinüzit, sinüs adı verilen burun boşluklarının iltihaplanmasıdır. Sinüslerdeki iltihaplanmanın nedeni enfeksiyon ya da başka bir sorundan kaynaklı olabilir. 

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Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit için hangi doktora gidilmeli? Sinüzite iyi gelecek 3 öneri! - Sayfa 2

Sinüzitin belirtileri nelerdir?

Yüz ağrısı

Baş ağrısı

Göz çevresinde basınç hissi

Göz bölgesinde ağrı

Yanaklarda, gözlerde veya alnın etrafında ağrı ve hassasiyet

Burun tıkanıklığı

Geniz akıntısı

Koku alma duyusunun azalması sinüzitin belirtilerindendir.

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Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit için hangi doktora gidilmeli? Sinüzite iyi gelecek 3 öneri! - Sayfa 3

Sinüzitin nedenleri nelerdir?

Viral üst solunum yolu enfeksiyonları

 Alerjiye bağlı sinüs ostiumlarını tıkayan mukoza ödemi

 Burun içi eğrilikler

 Polipler

 Çocuklarda geniz eti büyümesi

 Basınç oranındaki değişiklikler

 Burun eti büyümeleri sinüzitin nedenleri arasındadır.

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Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit için hangi doktora gidilmeli? Sinüzite iyi gelecek 3 öneri! - Sayfa 4

Sinüzite iyi gelecek 3 öneri

 1-) Buhar tedavisi: Bir kap sıcak suyun üzerine eğilip, başınızı bir havlu ile örterek buharı solumak, sinüsleri açmaya yardımcı olacaktır.

 2-) Tuzlu su ile burun yıkama: Tuzlu su solüsyonu ile burun yıkama mukusu inceltip burundan akmasını sağlayarak sinüsleri temizler.

 3-) Sıcak kompres: Yüzdeki sinüs bölgelerine sıcak kompres uygulamak ağrıyı ve iltihabı azaltır.

 

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