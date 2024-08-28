Sinüzit belirtileri nelerdir? Sinüzit için hangi doktora gidilmeli? Sinüzite iyi gelecek 3 öneri!
Baş bölgesinde bulunan sinüs adı verilen hava dolu boşlukların iltihaplanmasına sinüzit denir. Sinüs boşluklarının iltihaplanması, mukusun birikmesine ve bu boşluklarda basınca neden olarak ağrıya yol açabilir.
Sinüzit nedir?
Sinüzit, sinüs adı verilen burun boşluklarının iltihaplanmasıdır. Sinüslerdeki iltihaplanmanın nedeni enfeksiyon ya da başka bir sorundan kaynaklı olabilir.
Sinüzitin belirtileri nelerdir?
Yüz ağrısı
Baş ağrısı
Göz çevresinde basınç hissi
Göz bölgesinde ağrı
Yanaklarda, gözlerde veya alnın etrafında ağrı ve hassasiyet
Burun tıkanıklığı
Geniz akıntısı
Koku alma duyusunun azalması sinüzitin belirtilerindendir.
Sinüzitin nedenleri nelerdir?
Viral üst solunum yolu enfeksiyonları
Alerjiye bağlı sinüs ostiumlarını tıkayan mukoza ödemi
Burun içi eğrilikler
Polipler
Çocuklarda geniz eti büyümesi
Basınç oranındaki değişiklikler
Burun eti büyümeleri sinüzitin nedenleri arasındadır.
Sinüzite iyi gelecek 3 öneri
1-) Buhar tedavisi: Bir kap sıcak suyun üzerine eğilip, başınızı bir havlu ile örterek buharı solumak, sinüsleri açmaya yardımcı olacaktır.
2-) Tuzlu su ile burun yıkama: Tuzlu su solüsyonu ile burun yıkama mukusu inceltip burundan akmasını sağlayarak sinüsleri temizler.
3-) Sıcak kompres: Yüzdeki sinüs bölgelerine sıcak kompres uygulamak ağrıyı ve iltihabı azaltır.