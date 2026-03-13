Sinüzit için evde uygulanabilecek doğal çözümler neler? Sinüzite ne iyi gelir?

BUHAR SOLUMAK SİNÜSLERİ RAHATLATABİLİYOR

Sıcak su buharı solumak, sinüs kanallarının nemlenmesine yardımcı olan en bilinen yöntemlerden biri. Buhar, burun içindeki yoğun mukusu yumuşatarak nefes almayı kolaylaştırabiliyor. Özellikle evde yapılan buhar banyoları, kısa süreli de olsa rahatlama sağlayabiliyor. Bu nedenle birçok kişi sinüzit döneminde bu yöntemi tercih ediyor.