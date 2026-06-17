Sinüzit nedir, belirtileri nelerdir? Sinüzit nasıl geçer? Evde uygulanacak doğal yöntemler

SÜRELERİNE GÖRE SİNÜZİT TÜRLERİ NELERDİR?

Hastalığın seyri ve iyileşme süresi, sinüzitin hangi grupta yer aldığını belirlemede en kritik faktördür. Genellikle bir soğuk algınlığının ardından başlayan ve 10-14 gün içerisinde kendiliğinden ya da basit tedavilerle geçen enfeksiyonlar akut sinüzit olarak adlandırılır. Bu süre uzadığında ve hastalık 4 ile 12 hafta arasında bir zamana yayıldığında ise akut ile kronik evre arasında köprü görevi gören subakut sinüzit tablosu ortaya çıkar.