Sinüzit nedir, belirtileri nelerdir? Sinüzit nasıl geçer? Evde uygulanacak doğal yöntemler
Sinüzit, burun çevresindeki hava boşluklarının iltihaplanmasıyla oluşan ve yaşam kalitesini düşüren yaygın bir hastalıktır. Baş ağrısı, yüz bölgesinde basınç ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerle kendini gösteren bu rahatsızlık, doğru tanı ve tedaviyle tamamen iyileştirilebilir. Akut, subakut ve kronik gibi türleri bulunan sinüzitin tedavisinde ilaçlar, doğal yöntemler ve cerrahi çözümler öne çıkar.
SİNÜZİT NEDİR VE VÜCUTTA NASIL GELİŞİR?
Sinüzit, burun boşluğunun etrafında konumlanan ve sinüs adı verilen hava dolu kemik boşluklarının enfeksiyon kaparak iltihaplanması durumudur. Sağlıklı bir vücutta sinüsler, ürettikleri mukusu düzenli olarak burun içine akıtarak solunum yollarının nem dengesini korumakla görevlidir. Ancak çeşitli nedenlerle bu kanalların tıkanması, içerideki salgının birikmesine ve bakterilerin çoğalarak enfeksiyon yaratmasına zemin hazırlar.
SÜRELERİNE GÖRE SİNÜZİT TÜRLERİ NELERDİR?
Hastalığın seyri ve iyileşme süresi, sinüzitin hangi grupta yer aldığını belirlemede en kritik faktördür. Genellikle bir soğuk algınlığının ardından başlayan ve 10-14 gün içerisinde kendiliğinden ya da basit tedavilerle geçen enfeksiyonlar akut sinüzit olarak adlandırılır. Bu süre uzadığında ve hastalık 4 ile 12 hafta arasında bir zamana yayıldığında ise akut ile kronik evre arasında köprü görevi gören subakut sinüzit tablosu ortaya çıkar.
KRONİK VE TEKRARLAYAN SİNÜZİTİN FARKI NELERDİR?
Eğer sinüslerdeki iltihaplanma inatçı bir şekilde 12 hafta veya daha uzun süre boyunca iyileşmeden devam ediyorsa, bu durum kronik sinüzit olarak tanımlanır. Diğer yandan, hastalık tamamen iyileşmesine rağmen bir yıl içerisinde dörtten fazla kez yeniden nüksediyorsa bu tabloya tekrarlayan (rekürrent) sinüzit denir. Kronik ve tekrarlayan vakalar, hastaların günlük konforunu sürekli olarak baltalayan daha karmaşık süreçlerdir.
SİNÜZİTİ TETİKLEYEN BAŞLICA NEDENLER NELERDİR?
Sinüs kanallarının tıkanmasında ve iltihaplanmasında rol oynayan pek çok farklı biyolojik ve çevresel faktör bulunmaktadır. Virüsler, bakteriler ve nadiren de olsa mantarlar doğrudan sinüs dokusunu enfekte ederek hastalığın birincil kaynağını oluştururlar. Bunun yanı sıra polenler, ev tozları veya evcil hayvan tüyleri gibi alerjen maddeler de sinüslerde ödem yaratarak tıkanıklığı doğrudan tetikleyebilir.