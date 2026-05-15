Sinüzitin belirtileri nelerdir? Sinüzit için evde uygulanacak yöntemler neler?
Burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, koku kaybı ile yaşam kalitesini düşüren sinüzit; akut ve kronik türleriyle milyonlarca kişiyi etkiliyor. Uzmanlar, erken teşhis ve doğru tedaviyle hem enfeksiyonun ilerlemesinin hem de cerrahi müdahale ihtiyacının önlenebileceğini belirtiyor. Doğal yöntemler, ilaç tedavisi ve cerrahi seçenekler birlikte değerlendirildiğinde hastaların günlük yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebileceği vurgulanıyor.
SİNÜZİT NEDİR?
Sinüzit, yüz kemikleri içinde yer alan sinüs boşluklarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkar. Bu iltihaplanma genellikle virüs, bakteri veya mantar kaynaklıdır. Mukusun boşalamaması enfeksiyon riskini artırır. Akut sinüzit kısa süreli olurken kronik sinüzit uzun süre devam eder. Subakut ve tekrarlayan türleri de vardır. Hastalık, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Tedavi edilmediğinde komplikasyonlara yol açabilir.
SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Burun tıkanıklığı sinüzitin en belirgin işaretidir. Yüz ve baş ağrısı sık görülür. Sarı-yeşil burun akıntısı enfeksiyona işaret eder. Koku kaybı ve tat alma bozukluğu tabloya eklenir. Gece artan öksürük hastaları rahatsız eder. Yorgunluk ve ateş eşlik edebilir. Bu belirtiler günlük yaşamı zorlaştırır.
AKUT VE KRONİK SİNÜZİT
Akut sinüzit genellikle soğuk algınlığı sonrası gelişir. Dört haftadan kısa sürer. Kronik sinüzit ise 12 haftadan uzun devam eder. Daha karmaşık tedavi süreçleri gerektirir. Subakut sinüzit 4-12 hafta arası sürer. Tekrarlayan akut sinüzit yılda dört kezden fazla görülür. Bu ayrım tedavi planı açısından önemlidir.
SİNÜZİT NEDEN OLUR?
Sinüzit enfeksiyonlar, alerjiler ve burun yapısındaki bozukluklarla gelişir. Sigara dumanı risk faktörüdür. Hava kirliliği tabloyu ağırlaştırır. Burun kemiğinde eğrilik sinüsleri tıkar. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha sık görülür. Çocuklarda geniz eti büyümesi neden olabilir. Mevsimsel alerjiler de tetikleyicidir.