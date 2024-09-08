Şipşak hazır mayasız pişi tüyosu ; puf puf kabarıyor asla sönmüyor
Pişi hazırlarken bu püf noktaya dikkat ederseniz puf puf oluyor ve asla sönmüyorlar
Pişi sadece Türk mutfağının değil Balkanların da olmaza olmaz lezzetlerindendir. Öyle ki sabahları işe gitmek için uyanan insanlar kapış kapış pişi alıyor.
Yolda yürürken bir yandan da pişisini atıştırıyor. Pişi hazırlamak çok zahmetsiz değilmiş gibi gözükebilir fakat bazı püf noktaları elbette var.
Birkaç malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanan bu lezzetli kahvaltılık, doyuruculuğuyla biliniyor. Aşırıya kaçmadan yediğiniz pişiler neredeyse sizi tüm gün bile tok tutabilir.
PİŞİNİN KABAR KABAR OLMASINA YARAYAN TÜYO
Tarife geçmeden önce pişiyi kabartmanın püf noktasını verelim. Öncelikle pişi kızartacağınız yağ çok kızgın olmalı. Böylece pişiler kabar kabar kabaracaktır.