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  4. Şipşak hazır mayasız pişi tüyosu ; puf puf kabarıyor asla sönmüyor

Şipşak hazır mayasız pişi tüyosu ; puf puf kabarıyor asla sönmüyor

Pişi hazırlarken bu püf noktaya dikkat ederseniz puf puf oluyor ve asla sönmüyorlar

Şipşak hazır mayasız pişi tüyosu ; puf puf kabarıyor asla sönmüyor - Sayfa 1

Pişi sadece Türk mutfağının değil Balkanların da olmaza olmaz lezzetlerindendir. Öyle ki sabahları işe gitmek için uyanan insanlar kapış kapış pişi alıyor.

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Şipşak hazır mayasız pişi tüyosu ; puf puf kabarıyor asla sönmüyor - Sayfa 2

Yolda yürürken bir yandan da pişisini atıştırıyor. Pişi hazırlamak çok zahmetsiz değilmiş gibi gözükebilir fakat bazı püf noktaları elbette var.

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Şipşak hazır mayasız pişi tüyosu ; puf puf kabarıyor asla sönmüyor - Sayfa 3

Birkaç malzemeyle pratik bir şekilde hazırlanan bu lezzetli kahvaltılık, doyuruculuğuyla biliniyor. Aşırıya kaçmadan yediğiniz pişiler neredeyse sizi tüm gün bile tok tutabilir.

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Şipşak hazır mayasız pişi tüyosu ; puf puf kabarıyor asla sönmüyor - Sayfa 4

PİŞİNİN KABAR KABAR OLMASINA YARAYAN TÜYO

Tarife geçmeden önce pişiyi kabartmanın püf noktasını verelim. Öncelikle pişi kızartacağınız yağ çok kızgın olmalı. Böylece pişiler kabar kabar kabaracaktır.

 

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