Sıradan bir yağ sanıyorduk ama meğer mucizenin kendisiymiş: Susam yağının bilinmeyen 10 faydası

ANTİK ÇAĞLARDAN GELEN ŞİFA KAYNAĞI

Susam yağı binlerce yıldır "yağlı tohumların kraliçesi" olarak anılmasına rağmen modern dünyada sadece bir lezzet artırıcı olarak görülüyor. Meğer bu değerli sıvı, antik tıp geleneklerinde vücudu arındıran ve enerji veren en temel ilaçlardan biriymiş. İçeriğindeki sesamol ve sesaminol gibi benzersiz bileşenler, yağı diğer bitkisel yağlardan ayıran en güçlü özellik olarak öne çıkıyor. Mutfaklardaki o keskin kokunun ardında, aslında hücreleri yenileyen devasa bir biyokimyasal güç gizli duruyor. Sağlıklı yaşam trendleri geliştikçe, bu kadim şifa kaynağının değeri her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.