Sirkeyi Unutun! Havlularınızı yumuşacık ve kabarık yapmanın doğal sırrı- Puf puf oluyor

Temizlik uzmanlarına göre birçok çamaşır ürününde olduğu gibi, havlular da sık kullanım ve düzenli yıkama sonucunda sertleşip pürt pürt hale gelebiliyor; bu durum, sıcak bir banyo veya duş sonrası sağladıkları konforlu yumuşaklıklarını da kaybettiriyor. Sonucunda ise daha sert bir hâl alarak cildi tahriş edebilecek seviyeye geliyor.