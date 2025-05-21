Sırrı Süreyya Önder’in ölümü sonrası saçlarını kazıtmıştı. Minik Serçe’nin son hali görenleri....
Sırrı Süreyya’nın ölümü sonrası yas tutan isimlerden Sezen Aksu’nun, saçlarını kazıttığı iddia edilmiş fakat hiçbir görüntüsü paylaşılmamıştı. Bu iddialardan günler sonra Minik Serçe’den beklenen fotoğraf geldi.
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in ani ölümü, ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı.
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Önder’in ölümü sonrası sosyal medya ikiye bölünürken, çok sayıda ünlü isim Önder’e güzel sözlerle veda edip yas tuttu.
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