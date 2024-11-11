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  4. Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor

Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor

Nohut, Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinin başında gelir. Fakat çoğu ev hanımının başına gelen ortak bir sorun vardır:

Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor - Sayfa 1

Nohut yemeği yaparken nohutlar dağılıyor ve kabuklanıyorsa yemeğin kıvamı arzu edildiği gibi olmuyor. Bu noktada Gaziantep'ten gelen bir tarifle karşınızdayız. Güveçte etli nohut yemeği tarifi ile nohut tam kıvamında pişebilir ve dağılma problemine veda edebilirsiniz.

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Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor - Sayfa 2

Güveçte etli nohut yemeği tarifi için ilk olarak ürünlere göz gezdirelim:

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı salça
Tuz
Pul biber

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Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor - Sayfa 3

5 adımda nohut yemeği yapılışı

Eti kuşbaşı doğrayarak yumuşayana kadar haşlayın.

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Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor - Sayfa 4

Soğanları yemeklik doğrayarak sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

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