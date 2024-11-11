Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor

Nohut yemeği yaparken nohutlar dağılıyor ve kabuklanıyorsa yemeğin kıvamı arzu edildiği gibi olmuyor. Bu noktada Gaziantep'ten gelen bir tarifle karşınızdayız. Güveçte etli nohut yemeği tarifi ile nohut tam kıvamında pişebilir ve dağılma problemine veda edebilirsiniz.