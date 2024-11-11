Sırrını Antepliler biliyor! Nohut böyle pişirilirse asla dağılma ve kabuklanma olmuyor
Nohut, Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerinin başında gelir. Fakat çoğu ev hanımının başına gelen ortak bir sorun vardır:
Nohut yemeği yaparken nohutlar dağılıyor ve kabuklanıyorsa yemeğin kıvamı arzu edildiği gibi olmuyor. Bu noktada Gaziantep'ten gelen bir tarifle karşınızdayız. Güveçte etli nohut yemeği tarifi ile nohut tam kıvamında pişebilir ve dağılma problemine veda edebilirsiniz.
Güveçte etli nohut yemeği tarifi için ilk olarak ürünlere göz gezdirelim:
Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı salça
Tuz
Pul biber