Sırrını sadece Kayserililer biliyor: Kıyması dağılmayan mantının hamuru böyle açılmalıymış
Mantı, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biridir. Zor ve zahmetli yapımı bu püf noktalara uyulduğunda yerini enfes bir lezzete bırakır.
Mantı, Osmanlığı mutfağından günümüze dek en beğenilen lezzetlerden biridir. Küçük hamur parçalarının içerisine kıymalı harç konularak kapatılması ve çoğunlukla haşlanarak pişirilmesiyle hazırlanan bir yemektir.
İncecik açılan hamur kareler halinde kesilir, içine kıyma, soğan, tuz ve baharatlardan oluşan harç yerleştirilir ve kapatılarak küçük bohçalar haline getirilir. Kaynar tuzlu suda pişirilen mantı, sarımsaklı yoğurt ve üzerine kızdırılmış tereyağında nane, pul biber gibi baharatlarla servis edilir. Hem yapımı emek isteyen hem de lezzetiyle damakları şenlendiren mantı, yöresine göre farklı şekillerde hazırlanabilir, en ünlüsü ise Kayseri mantısıdır.
Klasik mantı tarifleri yerine farklı ve daha önce denemediğiniz bir türünü arıyorsanız doğru adrestesiniz. Kayseri mantısı zor zahmetli olsa da hem lezzeti hem de yapılışı bakımından klasik mantıya göre çok daha farklı. 1 kaşığa 40 adedinin sığacağı Kayseri mantısı tarifi sizlerle...
HAMURU NE SERT NE YUMUŞAK OLMALI
Lezzet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Mantının dağılmasını önlemek için, hamurun doğru kıvamda hazırlanması gerekir. Mantı hamuru ne çok sert, ne de çok yumuşak olmalıdır. İsteğe göre buğday unu ve tam tahıllı un karışımı kullanılabilir. Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde üzeri nemli ve temiz bezle örtülmeli ve 30 dakika dinlendirilmelidir.