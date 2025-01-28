Sırrını sadece Kayserililer biliyor: Kıyması dağılmayan mantının hamuru böyle açılmalıymış

Klasik mantı tarifleri yerine farklı ve daha önce denemediğiniz bir türünü arıyorsanız doğru adrestesiniz. Kayseri mantısı zor zahmetli olsa da hem lezzeti hem de yapılışı bakımından klasik mantıya göre çok daha farklı. 1 kaşığa 40 adedinin sığacağı Kayseri mantısı tarifi sizlerle...