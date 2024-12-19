Sırrını sadece Muğlalı köylüler biliyor: Böyle pişirilirse yaprak sarma kalem gibi çıkıyor

Yaprak sarma pişirirken genellikle dağılma problemi ile karşılaşılmaktadır. Aslında bu sorunun önüne geçmek bir kaç tüyoyu uyguladığınızda basit bir işlem. Muğlalı kadın köylülerin evlerinde yapmak sarma hazırlarken kullandığı bu yöntemler hem dağılmasını önlüyor hem de tencereden kalem gibi çıkmasını sağlıyor. İşte o yöntemler: