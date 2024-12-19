Sırrını sadece Muğlalı köylüler biliyor: Böyle pişirilirse yaprak sarma kalem gibi çıkıyor
Kendi mutfağınızda yaprak sarma pişirirken göz önünde bulundurmanız gereken aşçılık sırlar. Böyle pişirilen yaprak sarma tencereden kalem gibi çıkıyor
Yaprak sarma, Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar ulaşan bölge bölge yapılışı farklılaşabilen bir lezzettir. Zeytinyağlı ve etli olarak pişirilebilen yaprak sarmanın dağılmaması, içinin iyi pişmesi ve dışının da sert olmaması gerekir.
Yaprak sarma pişirirken genellikle dağılma problemi ile karşılaşılmaktadır. Aslında bu sorunun önüne geçmek bir kaç tüyoyu uyguladığınızda basit bir işlem. Muğlalı kadın köylülerin evlerinde yapmak sarma hazırlarken kullandığı bu yöntemler hem dağılmasını önlüyor hem de tencereden kalem gibi çıkmasını sağlıyor. İşte o yöntemler:
İÇ HARCI TIKA BASA DOLDURMAYIN
Etli veya zeytinyağlı yaprak sarma yaparken iç harcının sonuna kadar doldurmak iyi sonuçlar vermez. Piştiği esnada gereğinden fazla doldurulan yaprak sarma dağılır ve böylelikle lezzeti bakımından olumsuz sonuçlar doğurur.