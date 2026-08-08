Sırtınızdaki gizli düğümler çözülüyor: Kulunç ve sırt ağrısını evde bitiren 10 doğal çözüm!

TENİS TOPUYLA TETİK NOKTALARA BASKI UYGULAYIN

Sırtınızda elinize gelen o sert ve ağrılı kulunç düğümleri, aslında kas liflerinin üst üste binerek sıkışması ve o bölgede kan dolaşımının durmasıdır. Sırtınız ile duvar arasına yerleştireceğiniz sıradan bir tenis topunun üzerine vücut ağırlığınızla hafifçe yaslanmak, o sert düğümün merkezine doğrudan basınç uygular. Bu yöntemle kası saniyeler içinde taklit edilen bir baskı altında bırakarak kasılmış liflerin gevşesini tetiklersiniz. Baskıyı kaldırdığınız an o bölgeye hücum eden taze ve oksijen zengini kan, sinsi ağrıları hızla dindirir. Evde günde birkaç dakika bu masajı uygulamak kronik kulunçları çözmenin en hızlı yollarından biridir.