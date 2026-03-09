Sırtta bıçak saplanır gibi ağrı neden olur? Sırt ağrısı nasıl geçer?

UZUN SÜRELİ AKTİVİTELERİN ROLÜ

Uzun süreli eğilmek, ayakta durmak, iş yapmak veya hareketsiz kalmak da sırtta bıçak saplanır gibi ağrıya yol açabilir. Bu tür aktiviteler kasların sürekli aynı pozisyonda kalmasına neden olur ve kas yorgunluğu ile birlikte keskin ağrı hissi ortaya çıkar.