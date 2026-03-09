Sırtta bıçak saplanır gibi ağrı neden olur? Sırt ağrısı nasıl geçer?
Sırtta bıçak saplanır gibi hissedilen keskin ağrı çoğunlukla kasların gerilerek sinirler üzerinde baskı oluşturmasından kaynaklanır; yanlış duruş, hatalı oturma ve uzun süreli hareketsizlik bu şiddetli ağrının en sık tetikleyicileridir.
SIRTTA BIÇAK SAPLANIR GİBİ AĞRI NEDEN OLUR?
Sırtta bıçak saplanır gibi hissedilen ani ve keskin ağrı genellikle kasların aşırı gerilmesiyle ortaya çıkar. Bu durumda kaslar sinirler üzerinde baskı oluşturur ve kişi bıçak saplanıyormuş gibi bir acı hisseder.
KÖTÜ DURUŞUN ETKİSİ
Uzun süre kambur oturmak veya yanlış pozisyonda durmak bu tür ağrılara zemin hazırlar. Omurga doğal hizasından çıktığında kaslar gereğinden fazla gerilir ve sinirler sıkışarak keskin ağrıya neden olabilir.
OTURMA VE UYKU ALIŞKANLIKLARI
Rahat olmayan bir zeminde uyumak ya da yanlış oturma şekilleri de bu ağrıyı tetikler. Özellikle sert veya destek vermeyen yataklar, omurganın doğal pozisyonunu bozarak kaslarda gerginlik yaratır.