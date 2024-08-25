Sivas köftesi nasıl pişirilir? İşte usta aşçıların köfte yaparken uyguladığı ince ayar
Bu özel tarifi uygulayarak Sivas köftesini kendi mutfağınızda pratik bir şekilde hazırlayabilir, misafirlerinize eşsiz bir deneyim yaşatabilirsiniz.
Sivas köftesi, ülkemizde meşhur lezzetler içerisinde kendisine ilk sıralarda yer edinen bir üründür. Diğer köftelerden ayıran en büyük özelliği kaburga, sırt ve koldan çekilmiş kıyma ile yapılmasıdır. Bu özel köftenin içerisine ekmek kullanılmadığı için yoğun bir et tadı almanız şaşırtıcı değildir. Peki evde Sivas köftesi nasıl yapılır? İşte usta aşçıların Sivas köftesi yaparken uyguladığı tarif.
Sivas'ı sadece kellesiyle meşhur biliyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü her köşe başında köfteciye rastlamak mümkün. Sivas'a gezmeye gelen turistlerin çoğu da Sivas köftesini yemeden gitmiyorlar. İşte Sivas köftesi yaparken bilmeniz gerekenler:
Orjinal Sivas Köftesi Tarifi İçin Malzemeler
1, 5 kilo kaburga, sırt ve kol etinden çekilmiş kıyma
2-3 adet domates
Tuz
Yeşil biber
Tırnak pidesi
Kıyma bir gece önceden tuzlanarak bekletilir.
İyice yoğurulan köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp avuç içleriyle yuvarlak ve ince bir şekil verilir.
Köfteler mangal ateşinde yada mangala müsait yeriniz yoksa benim gibi döküm tavada pişirebilirsiniz.
Domateste tavada çevrilir.
Köfte, tırnak pidesi üzerinde, domatesle birlikte servis edilir.