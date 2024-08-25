Sivas köftesi nasıl pişirilir? İşte usta aşçıların köfte yaparken uyguladığı ince ayar

Sivas köftesi, ülkemizde meşhur lezzetler içerisinde kendisine ilk sıralarda yer edinen bir üründür. Diğer köftelerden ayıran en büyük özelliği kaburga, sırt ve koldan çekilmiş kıyma ile yapılmasıdır. Bu özel köftenin içerisine ekmek kullanılmadığı için yoğun bir et tadı almanız şaşırtıcı değildir. Peki evde Sivas köftesi nasıl yapılır? İşte usta aşçıların Sivas köftesi yaparken uyguladığı tarif.