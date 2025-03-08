  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Sivilce (Akne) nedir ve neden oluşur? Sivilce izleri nasıl geçer?

Sivilce (Akne) nedir ve neden oluşur? Sivilce izleri nasıl geçer?

Sivilce, ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan yaygın bir cilt sorunudur. Genellikle yüz, sırt, göğüs ve omuz gibi yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde görülür. Peki, sivilce neden oluşur ve nasıl geçer? Detaylar haberimizde…

Sivilce (Akne) nedir ve neden oluşur? Sivilce izleri nasıl geçer? - Sayfa 1

SİVİLCE OLUŞUMUNUN BAŞLICA NEDENLERİ

AŞIRI YAĞ ÜRETİMİ

Ciltteki yağ bezlerinin fazla sebum (yağ) üretmesi, gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna zemin hazırlar.

1 | 20
Sivilce (Akne) nedir ve neden oluşur? Sivilce izleri nasıl geçer? - Sayfa 2

ÖLÜ DERİ HÜCRELERİ

Cilt yüzeyindeki ölü deri hücrelerinin birikmesi, gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumunu tetikler.

2 | 20
Sivilce (Akne) nedir ve neden oluşur? Sivilce izleri nasıl geçer? - Sayfa 3

BAKTERİLER

Propionibacterium acnes adlı bakteri (P. acnes), gözeneklerde birikerek iltihaplanmaya ve sivilce oluşumuna neden olur.

3 | 20
Sivilce (Akne) nedir ve neden oluşur? Sivilce izleri nasıl geçer? - Sayfa 4

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

Özellikle ergenlik döneminde, hamilelikte veya adet döngüsünde yaşanan hormonal değişiklikler, sivilce oluşumunu artırabilir.

4 | 20