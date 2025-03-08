Sivilce (Akne) nedir ve neden oluşur? Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce, ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan yaygın bir cilt sorunudur. Genellikle yüz, sırt, göğüs ve omuz gibi yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde görülür. Peki, sivilce neden oluşur ve nasıl geçer? Detaylar haberimizde…
SİVİLCE OLUŞUMUNUN BAŞLICA NEDENLERİ
AŞIRI YAĞ ÜRETİMİ
Ciltteki yağ bezlerinin fazla sebum (yağ) üretmesi, gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna zemin hazırlar.
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ÖLÜ DERİ HÜCRELERİ
Cilt yüzeyindeki ölü deri hücrelerinin birikmesi, gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumunu tetikler.
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BAKTERİLER
Propionibacterium acnes adlı bakteri (P. acnes), gözeneklerde birikerek iltihaplanmaya ve sivilce oluşumuna neden olur.
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