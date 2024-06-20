Sivrisinek alerjisi belirtileri nelerdir? Sivrisinek alerjisine ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırmaları, yaygın böcek sokması tiplerinden biridir. Sivrisinkler gececil hayvanlardır ve akşam saatlerinde aktifleşmeye başlayarak gece beslenmeyi tercih ederler. Peki, sivrisinek alerjisi belirtileri nelerdir? Sivrisinek alerjisine ne iyi gelir? İşte detaylar...
Sivrisinekler cildimize konduktan sonra kanımızı emmek için iğnesini derimizin altına yerleştirir ve kanımızı emerek beslenir. Beslenirken o bölgeye tükürüğünü enjekte eder. Bunun sonucunda vücut, sineğin salyasına tepki verir.
Sivrinek alerjisi belirtileri nelerdir?
Sivrisinek alerjisi belirtileri arasında;
Kızarık, kaşıntılı, ağrılı şişlikler
Bölgesel ağrı
Kabarcıklar
Çürük görünümlü koyu renk değişimi
Sert, ufak tümsekler
Cildin su toplaması
Ciltte sıcaklık artışı
Kurdeşen ve lezyonlar görülür
Sivrisinek alerjisine ne iyi gelir?
Isırık bölgesini soğutun
Soğuk bir kompres veya buz torbası kullanarak ısırık bölgesini soğutmak kaşıntıyı ve şişliği azaltır.
Kaşıntı önleyici krem veya losyonlar
Kremler kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olur.
Bol miktarda su için
Dehidrasyon kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, bol miktarda su içmek ve sıvı tüketimini artırmak çok önemlidir.
Rahat giysiler giyin
Dar ve sentetik giysiler kaşıntıyı tetikleyebilir. Bu nedenle, bol ve pamuklu giysiler tercih etmek daha rahat olacaktır.