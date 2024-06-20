Sivrisinek alerjisi belirtileri nelerdir? Sivrisinek alerjisine ne iyi gelir?

Bol miktarda su için

Dehidrasyon kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, bol miktarda su içmek ve sıvı tüketimini artırmak çok önemlidir.

Rahat giysiler giyin

Dar ve sentetik giysiler kaşıntıyı tetikleyebilir. Bu nedenle, bol ve pamuklu giysiler tercih etmek daha rahat olacaktır.