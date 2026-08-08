Sivrisinekler neden bazı insanlara daha çok ısırıyor? Mıknatıs etkisinin nedeni bulundu

Vücut ısısı ve karbondioksit tek başına yeterli değil

Bilim insanlarının bugüne kadar yaptığı çalışmalar, sivrisineklerin insanları bulmasında karbondioksit üretimi ve vücut sıcaklığı gibi unsurların etkili olduğunu ortaya koymuştu. Ancak yeni araştırma, kişiden kişiye değişen vücut kokusunun da önemli bir faktör olabileceğini gösterdi.