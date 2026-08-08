Sivrisinekler neden bazı insanlara daha çok ısırıyor? Mıknatıs etkisinin nedeni bulundu
Yaz aylarında bazı insanlar sivrisinek saldırılarından adeta kurtulamazken, yanlarında bulunan kişiler neredeyse hiç ısırılmayabiliyor. Uzun süredir merak edilen bu gizemin sırrı çözüldü.
Yaz aylarında sivrisinek kabusu büyüyor
Yaz aylarının kabusu sivrisinek özellikle bazı insanları seçiyor gibi... Uzun süredir merak edilen bu farklılığın nedenlerine ilişkin yeni bir araştırma, dikkatleri insan cildinde yaşayan bakterilere çevirdi.
Vücut ısısı ve karbondioksit tek başına yeterli değil
Bilim insanlarının bugüne kadar yaptığı çalışmalar, sivrisineklerin insanları bulmasında karbondioksit üretimi ve vücut sıcaklığı gibi unsurların etkili olduğunu ortaya koymuştu. Ancak yeni araştırma, kişiden kişiye değişen vücut kokusunun da önemli bir faktör olabileceğini gösterdi.
Cilt bakterileri sivrisineklerin algıladığı kokuyu değiştiriyor
Araştırmaya göre ciltte yaşayan bakterilerin ter, sebum ve diğer doğal salgılardaki maddeleri parçalaması sonucunda ortaya çıkan uçucu kimyasal bileşikler, kişiye özgü bir koku profili oluşturuyor. Sivrisineklerin hassas koku sistemleri de bu kimyasal karışımı algılayabiliyor.
Ciltteki bakteriler kişiye özel koku oluşturuyor
iScience dergisinde yayımlanan çalışmada, farklı sivrisinek türlerinin insan kokularına aynı tepkiyi vermediği belirlendi. Araştırmacılar, her türün insan cildinden yayılan kimyasal maddelerin farklı bileşimlerine ilgi gösterebildiğini ortaya koydu.